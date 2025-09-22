Dopo il no al ricorso il Comune chiede nuovi pareri legali 

L’allarme sulla speculazione energetica nella campagna di Selargius è ancora alto, con i comitati No Tyrrhenian link sempre sul piede di guerra - con iniziative di sensibilizzazione e informazione nel territorio - e il Comune che studia nuove possibili azioni legali da mettere in campo. «A seguito del no del Consiglio di Stato al nostro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, faremo un incontro con l’avvocato per fare il punto della situazione e capire i passi successivi da intraprendere», ha annunciato pochi giorni fa in Consiglio comunale il sindaco Gigi Concu.

Nel frattempo ci sono diciassette ettari di campagna produttiva, oltre la 554, che stanno già scomparendo nonostante le lotte, i presidi, le manifestazioni, e le azioni legali messi in campo da proprietari dei terreni col tentativo di bloccare espropri e lavori. Non è servito neanche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal Comune di Selargius per cercare di sospendere l’autorizzazione ministeriale rilasciata per la realizzazione delle opere per il doppio cavo, rigettato di recente. Nel frattempo c’è chi ancora non molla e cerca di resistere all’azione di Terna, proprietari di terreni agricoli di famiglia che provano altre strade per fermare i lavori e difendere quei fazzoletti di terra dove un tempo venivano coltivati vigneti, uliveti, distese di capperi e agrumeti. «Una devastazione senza fine, quello che vogliamo è un futuro fatto di comunità energetiche, non di batterie, pale eoliche e cavi che stanno spazzando via la nostra Terra», l’ennesimo appello dei comitati. (f. l.)

