VaiOnline
Carloforte.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Dopo il maltempo ripartono i cantieri pubblici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Archiviata la lunga parentesi di cattivo tempo, i lavori pubblici a Carloforte possono ripartire con più slancio.

«Ci sarà un’accelerazione per i lavori della piazza – ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – gli asfalti inizieranno ad essere sistemati e termineremo le opere nel cimitero e nell’asilo». In questi giorni Consiglio comunale e Giunta hanno deliberato su diversi temi. Tra i provvedimenti dell’assemblea consiliare c’è l’adeguamento del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche che propone un ripensamento rispetto al recente passato, eliminando la possibilità di fare commercio nel piazzale di Capo Sandalo. Un esperimento non riuscito, come ha certificato l’adeguamento del regolamento. Il Consiglio inoltre ha dato mandato agli uffici di procedere con l’alienazione di alcuni vecchi mezzi comunali.

La Giunta comunale invece ha approvato gli indirizzi per intervenire sulle strade extraurbane nelle situazioni più critiche e ha destinato un contributo ordinario di 8000 euro per la gestione del rifugio Acua, più altri 2500 euro di contributo straordinario per la sterilizzazione dei gatti, un passaggio fondamentale per contrastare il randagismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 