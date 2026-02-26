Dopo il maltempo ripartono i cantieri pubblici 

Archiviata la lunga parentesi di cattivo tempo, i lavori pubblici a Carloforte possono ripartire con più slancio.

«Ci sarà un’accelerazione per i lavori della piazza – ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – gli asfalti inizieranno ad essere sistemati e termineremo le opere nel cimitero e nell’asilo». In questi giorni Consiglio comunale e Giunta hanno deliberato su diversi temi. Tra i provvedimenti dell’assemblea consiliare c’è l’adeguamento del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche che propone un ripensamento rispetto al recente passato, eliminando la possibilità di fare commercio nel piazzale di Capo Sandalo. Un esperimento non riuscito, come ha certificato l’adeguamento del regolamento. Il Consiglio inoltre ha dato mandato agli uffici di procedere con l’alienazione di alcuni vecchi mezzi comunali.

La Giunta comunale invece ha approvato gli indirizzi per intervenire sulle strade extraurbane nelle situazioni più critiche e ha destinato un contributo ordinario di 8000 euro per la gestione del rifugio Acua, più altri 2500 euro di contributo straordinario per la sterilizzazione dei gatti, un passaggio fondamentale per contrastare il randagismo.

