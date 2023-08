Dopo il lutto torna la musica 

Le tracce della rissa finita in tragedia sono ancora visibili davanti al locale del Poetto, ma in pochi ci fanno caso. Musica, risate, balli, e fiumi di alcol si sono ripresi la scena, perché nonostante tutto la festa continua.

«Ci dispiace per il ragazzo ucciso, è sbagliato però parlare di malamovida. Queste cose possono succedere ovunque, per strada e persino davanti a casa», commentano alcuni giovani arrivati nel litorale quartese per divertirsi nel fine settimana che anticipa il Ferragosto. Altri ammettono il problema: «Capita che qualcuno beva troppo e diventi violento, basta uno sguardo o una parola di troppo e si sfiora la rissa: la notte servono più controlli all’esterno dei locali».

Viaggio nella movida

Il confine fra passeggiata in famiglia e serata con gli amici nel lungomare scatta dopo le 23, con i primi dj set che richiamano il popolo della notte. Giovani e giovanissimi, tanti minorenni, con drink in mano e armati di telefonino per i selfie d’ordinanza. Il clou si concentra dopo la mezzanotte, proprio dove poche sere prima si è consumato il delitto di Luca Mameli, il 35enne accoltellato dopo la serata nel litorale e morto poco dopo in ospedale. Un via vai continuo, fra gruppi di ventenni che aspettano il via alle danze fuori dal club ancora chiuso e chi decide di fermarsi all’ultimo. «La notte più travolgente della nostra vita», è uno degli slogan degli appuntamenti in programma per l’estate nella discoteca quartese che pubblicizzano rapper come VillaBanks e Rosa Chemical. Ma c’è anche chi sceglie il divertimento fai da te fra spiaggia e passeggiata fronte mare, accompagnati da bottiglie di vodka e mini casse con musica a palla.

Il popolo della notte

«Mi è capitato di assistere a qualche discussione accesa a fine serata», racconta Giulia, 18 anni appena, che però minimizza: «litigi per la contesa di una ragazza o per un’incomprensione, niente di che». «Abbiamo notato dei ragazzi violenti, bevono più del dovuto e cercano la rissa», dicono Marta e Alice, 15 e 16 anni, «a volte dopo un semplice sguardo si accendono». «L’alcol non c’entra», aggiunge Alessandro, 20enne, arrivato con un gruppo di coetanei, «si tratta di teste calde che per un niente perdono il controllo, basta ignorarli e non si creano problemi».

Serate movimentate, come conferma qualche buttafuori che chiede l’anonimato: «Capita, anche se raramente e non solo nel litorale quartese. Noi cerchiamo di mettere ordine sino a quando il locale è aperto, dopo spetta alle forze dell’ordine garantire la sicurezza, anche perché gli episodi più gravi capitano sempre a serata conclusa».

Stop alle serate

Disagi che si riversano anche sugli stabilimenti vicini. «Basta serate, è da tre anni che ci siamo concentrati solo sulla ristorazione», dice Giuliano Matta, di Frontemare. «Noto però una movida che crea confusione, probabilmente non gestita bene, e questo va a discapito di chi vuole trascorrere una serata tranquilla». Per il ristoratore quartese «molto dipende dalle famiglie, un po’ più di controllo quando vanno in giro per locali non sarebbe male. Così come servirebbe un monitoraggio maggiore all’esterno dei locali, magari con una ronda costante dove si concentrano le serate». Nel frattempo la festa nel litorale continua, con la speranza che episodi come quello di mercoledì scorso all’alba non capitino più.

