Dopo il “giallo” Azzi sarà squalificato 

Una sconfitta che brucia, quella di ieri a Parma. Per gli effetti sulla classifica e per come è arrivata. E per riscattarla il Cagliari dovrà aspettare un giorno in più, visto che la gara con la Ternana si giocherà domenica 30 aprile, alla Domus (inizio alle 16.15).

Azzi out

Il danno e la beffa per Azzi. Che per il quanto meno dubbio tocco con la mano che ha portato al rigore dell'1-1 è stato anche ammonito. Un cartellino giallo che porterà alla squalifica dell'esterno brasiliano, erede a Cagliari di un'ammonizione rimediata col Modena. Ma la lista dei diffidati resta lunghissima, con Luvumbo (anche lui ieri ammonito, insieme a Lapadula e Zappa) che va ad aggiungersi ad Altare, Dossena, Goldaniga, Makoumbou, Nandez e Rog.

Infermeria

La trasferta di Parma non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisico. Alla ripresa, prevista per martedì pomeriggio, difficilmente ci saranno buone notizie per Mancosu, che deve ancora smaltire la distrazione ai flessori della coscia sinistra e che gli faranno saltare la gara con la Ternana e, quasi certamente, anche quella a Perugia. Fuori gioco anche Capradossi, per lui stagione finita. (al.m.)