Dopo il furto gli spintoni, arrestato  

Un operaio trentacinquenne di origini senegalesi, residente a Quartu, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina per rapina impropria. L'uomo ha sottratto merce varia dall'interno del supermercato Lidl di viale Marconi e, dopo averla nascosta nel proprio zaino, ha tentato di superare la barriera delle casse, attivando però il sistema antitaccheggio. Raggiunto da un dipendente del punto vendita, anziché restituire la refurtiva lo ha spintonato poi è fuggito. È stato poi bloccato dagli addetti alla sicurezza e dai carabinieri nel frattempo intervenuti dopo la chiamata alla centrale operativa di via Nuoro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al gestore del supermercato. Trascorsa una notte ai domiciliari, ieri mattina il 35enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato gli atti e l’ha rimesso in libertà, in attesa del processo che si celebrerà in seguito.

