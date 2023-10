Dopo il furto di merce in un supermercato aggredisce la guardia giurata e i carabinieri 

Ha afferrato diversi prodotti dagli scaffali dal supermercato in viale La Plaia per poi raggiungere l’uscita senza pagare. Un giovane straniero è stato bloccato dalla guardia giurata in servizio in quel momento: una volta recuperata la merce, il fermato ha reagito riuscendo ad allontanarsi. Intanto i responsabili del punto vendita avevano già avvisato i carabinieri, arrivati con due pattuglie.

Il giovane è ritornato proprio quando c’erano i militari, pretendendo di rientrare nel supermercato. Una volta bloccato, ha provato a colpire anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, ed è stato immobilizzato e portato in caserma.

