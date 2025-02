«Dopo il delitto volevo costituirmi» Fermato il figlio del panettiere sardo 

MILANO. Lo hanno fermato mentre vagava fuori dal commissariato di Porta Genova. Probabilmente, come poi ha sostenuto, voleva andare a costituirsi. Il 21enne Raffaele Mascia è stato arrestato per aver ucciso a colpi di pistola l’ucraino Ivan Disar, 49 anni, e ferito il connazionale 26enne Pavel Koresko, sabato scorso nella panetteria di piazzale Gambara gestita da suo padre Matteo, oristanese trapiantato da tempo nella metropoli lombarda. Le accuse sono di omicidio e tentato omicidio aggravati dai futili motivi e porto illegale dell’arma. Gli investigatori della Mobile lo hanno individuato grazie alla telecamera di sorveglianza posizionata vicino all’uscita sul retro del negozio, che lo ha ripreso in fuga dopo aver sparato. Fondamentale anche la testimonianza della 48enne che era con i due ucraini nella panetteria. Portato al carcere di San Vittore, Mascia non ha dato indicazioni per far trovare l’arma, una P38 che custodiva nel locale sopra al panificio insieme a uno storditore elettrico e un manganello telescopico. Secondo la donna il 21enne ha reagito alle prese in giro dei due ucraini, frequentatori del panificio-pasticceria.Il giovane, a quanto emerso, ha avuto un’adolescenza difficile, e dopo l’affidamento a una comunità protetta ha vissuto una vita «da strada», come l’avrebbe definita lui stesso

