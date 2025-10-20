Dopo il “Colpo del secolo” il Louvre resta chiuso Scatta la caccia ai ladri 

Parigi. Ieri mattina il Louvre non ha riaperto. Il più grande museo del mondo, vittima domenica di un clamoroso furto di oggetti preziosi dell'epoca di Napoleone, tiene fuori per la seconda giornata di seguito i visitatori. Non si tralascia nulla, i responsabili del museo e le autorità dello stato sono sotto pressione, tra accuse e veleni. Si indaga a tappeto, anche se dei quattro ladri penetrati da una finestra del primo piano dopo essere saliti dall'esterno grazie a un montacarichi, non c'è nessuna traccia, a parte un gilet giallo del quale uno dei ladri si è liberato lasciandolo sul posto. Si continua a insistere sulla pista degli “stranieri”, di un colpo “su commissione”, di una banda di “professionisti”. Alla procuratrice Laure Beccuau hanno anche chiesto se dietro il sospetto di “stranieri” ci possa essere addirittura una “potenza” estera. «No, non è questa la pista privilegiata - ha risposto la magistrata - la nostra pista è piuttosto legata al grande banditismo. La criminalità organizzata può avere due obiettivi: aver agito su commissione o aver voluto avere a disposizione pietre preziose per praticare operazioni di riciclaggio».

«Un'offesa alla nostra Storia», ha detto il presidente Emmanuel Macron. Secondo il ministero della Cultura gli allarmi sulla finestra della galleria di Apollo e quelli sulle due vetrine sono regolarmente scattati. L'inchiesta appurerà se "gli agenti abbiano udito gli allarmi" e se abbiano effettivamente suonato anche nella galleria.

