Dopo il clamore per Cattaneo e Ronzulli Forza Italia cerca di ritrovare l’armonia 

Adesso è il momento di pacificare il partito. Silvio Berlusconi sa che non c'è tempo da perdere per provare a serrare i ranghi in Forza Italia, dopo mesi di guerre intestine che hanno portato il leader a sostituire in corsa il capogruppo della Camera, Alessandro Cattaneo, togliendo all'altra capogruppo, Licia Ronzulli, il ruolo di coordinatrice regionale in Lombardia.

I primi effetti del passo avanti dell'ala governista si vedranno fra nomine delle partecipate e presidenze delle commissioni bicamerali. Il primo test sugli umori interni, invece, quando l'assemblea dei deputati ratificherà la nomina di Paolo Barelli, che torna capogruppo dopo l'esperienza nella passata legislatura.

Da Arcore non filtra preoccupazione neanche sui pericoli di un fuggi fuggi verso FdI o il Terzo polo, ma l'intenzione è riallineare le forze. Dopo l'operazione, in cui molti attribuiscono la regia a Marta Fascina, compagna di Berlusconi, le fibrillazioni sono ancora significative.

