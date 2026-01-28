Dopo il ciclone spiagge ripulite da residenti e turisti 

Insopportabile vedere le spiagge di Villasimius sporche e malridotte dopo le mareggiate della scorsa settimana (e i quintali di plastica riversati sull’arenile). Un colpo al cuore che ha spinto Veronica Erdas a lanciare un appello ai tanti cittadini che, come lei, amano Villasimius. «Datemi una mano a ripulire le spiagge, iniziamo da Cava Usai”. Mai si sarebbe aspettata una risposta così intensa. «La mattina del 27 gennaio», racconta, «si è formato un bellissimo gruppo. Una parte era di Villasimius, altri erano turisti. In più i ragazzi di Cagliari della Sea Sud Escursioni non appena hanno letto il mio post sui social sono corsi in aiuto».

Polistirolo e tappi

Nel giro di una mattinata Cava Usai aveva già cambiato aspetto. «L’abbiamo ripulita quasi del tutto», spiega Erdas, «ma resta da fare il retrospiaggia. Nei cespugli, in particolare, è pieno di piccoli pezzi di polistirolo». Polistirolo di cui era pieno anche l’arenile. E poi plastiche di ogni tipo, vecchie ciabatte, bottiglie, tappi e innumerevoli bastoncini di cotton fioc. «La partecipazione di tutte queste persone», aggiunge, «mi ha commosso e mi spinge a proseguire in questo progetto di raccolta dei rifiuti. Abbiamo già fissato un nuovo appuntamento per lunedì 2 febbraio. Saremo ancora a Cava Usai dalle 9 alle 13 per occuparci anche del punto verde dietro i parcheggi e della zona scogli a sinistra della spiaggia».

L’organizzazione

Dopo Cava Usai sarà la volta di Porto Giunco. «Fisseremo le date di volta in volta», dice ancora, «con l’obiettivo di recarci in tutte le spiagge di Villasimius. Ne daremo comunicazione sulla pagina Facebook Vivi Villasimius. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e la ditta Cosir che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Il personale è stato molto gentile». Sempre la Cosir, grazie al Comune e all’Area marina protetta, il 2 febbraio provvederà a consegnare ai volontari buste e attrezzatura utile alla raccolta.

L’amministrazione

Sorpreso in positivo il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì. «Non sapevamo nulla», confessa il primo cittadino, «a dimostrazione del fatto che è stata una iniziativa spontanea. Un’iniziativa che ci fa capire ancora una volta quanto le persone amino il nostro paese e le nostre spiagge». Da parte del Comune massima disponibilità, «con l’auspicio», dice Dessì, «che siano sempre di più le persone coinvolte e che questo genere di iniziative si ripetano con una buona frequenza nel tempo. Sarebbe infine importante che i volontari le prossime volte, per un risultato migliore, contattino preventivamente il consigliere con la delega all’ambiente Sebastiano Ledda per un coordinamento tra tutte le parti coinvolte».

