Dopo il caso Pucci arriva Tiziano Ferro a salvare Sanremo  

In caso di emergenza rompere il vetro e tirare fuori... Tiziano Ferro. È il cantautore di Latina, 45 anni, il nome con cui Carlo Conti e tutta la gigantesca macchina di Sanremo puntano a risollevare gli umori dopo la bufera sul caso Andrea Pucci: «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito», annuncia il direttore artistico su Instagram, il volto ancora segnato dalle polemiche che, si racconta in ambienti Rai, lo hanno lasciato quanto meno interdetto.

Mai in gara

Tiziano, circostanze a parte, si gode il grande ritorno nella kermesse da cui tutto, seppure in modo contorto, è iniziato. Aveva appena 17 anni quando provò a calcare il palco dell’Ariston. Scartato alle prime selezioni con “Quando ritornerai”, e pure alle seconde, non se lo fecero scappare i produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi che convinsero la Emi a scommettere su quel giovanissimo talento. Dal 2001 nove album, un’infinità di premi e oltre venti milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Mai in gara a Sanremo, è stato più volte ospite: nel 2006 duettò con Michele Zarrillo sulle note de “L’alfabeto degli amanti”. L’anno successivo presentò uno dei suoi più clamorosi successi, “Ti scatterò una foto”. C’era anche nel 2015 con un medley; nel 2017 – a cinquant’anni dalla morte di Luigi Tenco - aprì la prima serata con “Mi sono innamorato di te” e cantò “Il conforto” con Carmen Consoli. Infine il 2020, quando fu presenza fissa con il suo vasto repertorio e pezzi iconici della storia sanremese.

Questo è però il primo Festival dopo la difficile separazione dal marito Victor Allen, ufficializzata nel 2024. Un periodo complicato, tra la fine di un lungo amore e la gestione dei due figli, da cui è nato il nuovo album, “Sono un grande", il primo per Sugar Music, in cui Ferro si mette a nudo raccontando dolore, rinascita, verità e insicurezze: «Se sono ancora vivo, se non sono ancora morto - canta Tiziano - sarà per caso, per torto, magari, invece perché sono un grande e non me ne sono mai accorto». E si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio.

Gli ultimi ingaggi

In serata arriva anche un’altra notizia: alla supermodella russa Irina Shayk sarà affidata la co-conduzione del giovedì, quella che doveva essere di Andrea Pucci. «Una delle donne più belle del mondo», dice Conti sottolineando che per lei è la prima volta in una tv italiana. Ricapitolando: Laura Pausini padrona di casa per le cinque sere, come Max Pezzali “ammiraglio” della Costa Crociere. E poi Can Yaman co-conduttore del martedì e Achille Lauro con Lillo il mercoledì. Gran finale sabato con Nino Frassica. Questi finora gli ufficiali, aspettando il colpo di scena.

