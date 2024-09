Dopo i veleni arriva il nuovo parroco 

Dopo i veleni che un anno fa avevano portato don Enrico Murgia a lasciare la parrocchia di San Pietro Pascasio, ora la comunità quartuccese che ruota intorno alla chiesa di via Tabarca ha una nuova guida: è don Davide Cannella, 46 anni, arriva da Siliqua, dove ha passato gli ultimi dieci anni della sua vita e dove sarà sostituito proprio da don Murgia.

I veleni

Una scelta, quella presa l’estate scorsa da don Enrico, dopo appena tre anni dal suo arrivo a Quartucciu, arrivata in seguito ai fatti che, suo malgrado, lo avevano visto protagonista e vittima di volantini al veleno - fatti circolare in città e sui social - contro la sua persona e il suo operato in parrocchia. Volantini anonimi, senza un nome e un cognome, che con grande enfasi lo avevano accusato di aver allontanato i giovani, i bambini e addirittura i ministranti dalla parrocchia e proprio perché gli autori si erano nascosti dietro l’anonimato per il prete non era stato possibile confrontarsi.

Il monito del sindaco

Una vicenda triste che si era trasformata in un tifo da stadio con sostenitori e accusatori di don Murgia e sulla quale anche la politica locale aveva voluto dire la sua, schierandosi – almeno pubblicamente - dalla parte del giovane sacerdote. «Chi agisce nell’anonimato e non ha il coraggio delle proprie azioni non merita alcuna attenzione e va considerato semplicemente per quello che è, in questo caso, un codardo che non ha rispetto per l'istituzione religiosa e la persona che la rappresenta», aveva tuonato il sindaco Pietro Pisu. Anche i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello “Misto” avevano condannato il gesto «vile che mal si concilia con il messaggio di pietas cristiana che, paradossalmente, quel volantino anonimo avrebbe voluto evocare».

Dalla fine di agosto del 2023 poi la parrocchia è stata guidata da Monsignor Caschili, ora la nomina da parte dell’arcivescovo Giuseppe Baturi di un nuovo parroco.

Il nuovo parroco

Don Davide è nato a Cagliari il 20 dicembre del 1978 e ha iniziato il suo cammino vocazionale nella comunità parrocchiale Sant’Elena Imperatrice, a Quartu. A ordinarlo sacerdote - l’11 settembre del 2010, nella Basilica di Nostra di Bonaria a Cagliari – è stato l’arcivescovo Arrigo Miglio. Subito è stato nominato secondo vicario nella parrocchia San Pietro di Assemini, dove è rimasto fino al 2014. Da lì è stato inviato poi a Siliqua a guidare la parrocchia di San Giorgio Martire. Ora una nuova avventura a Quartucciu.

Le reazioni

Sui social, alcuni quartuccesi nel dargli il benvenuto sperano «le persone siano buone con lui, perché dietro la tastiera non siamo mai contenti». E c’è anche chi non ha dimenticato Don Enrico e gli fa - virtualmente - gli auguri per il suo nuovo incarico nella parrocchia di Siliqua. Tra le prime a dare il benvenuto a don Davide è stata la vicesindaca Elisabetta Contini che ha voluto anche ringraziare monsignor Caschili per aver guidato San Pietro Pascasio nell’ultimo anno. Ora manca solo l’insediamento e per la comunità inizierà un nuovo cammino.

