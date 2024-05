Dopo i vandali nella vigna arriva la solidarietà 

Dopo la distruzione, a Nuraxi Figus è il momento della solidarietà. Una mano ignota aveva vandalizzato la vigna di Italo Peterle qualche settimana fa, ora tante mani si sono unite per rimediare almeno in parte a quello sfregio inferto alle viti di Is Piscinnas.

Insieme

Gli abitanti di Nuraxi Figus hanno voluto far sentire la loro vicinanza all’imprenditore enoturistico finito nel mirino: mentre Italo Peterle faceva la conta dei danni nei tre ettari di vigneto, i suoi concittadini si sono presentati in vigna e tutti insieme hanno risistemato i cavi dell’impianto, tagliati durante l’incursione dello scorso aprile. «È stato un bellissimo segnale, innanzitutto perché concretamente i miei concittadini e l’amministrazione comunale, di cui era presente il delegato, si sono dissociati pubblicamente da questo gesto - dice Italo Peterle - Inoltre penso che la solidarietà sia la migliore risposta a episodi di questo tipo: vederli lì, pronti ad aiutarmi, mi ha fatto sentire meno solo». I cavi che sostenevano l’impianto della vigna sono stati tranciati di netto con precisione nella notte del raid ma adesso, con l’aiuto degli abitanti della frazione, sono stati di nuovo sistemati a dovere. A portare solidarietà all’imprenditore c’era anche Gabriele Meloni, assessore alle Attività produttive e all’Agricoltura del Comune di Gonnesa, oltre che delegato per la frazione di Nuraxi Figus. «Condanniamo l’episodio, gesti del genere non ci appartengono e devono rimanere un caso isolato - dice - la nostra solidarietà al signor Peterle è totale, sta cercando di proporre un’iniziativa nuova che va incoraggiata e sostenuta, a maggior ragione in una situazione di crisi come quella attuale».

L’impresa

Italo Peterle, dopo la chiusura della sua azienda per la crisi delle industrie di Portovesme, ha cambiato settore puntando sull’enoturismo: ha una struttura con 30 posti letto e diversi vigneti, ogni anno accoglie tanti turisti. Un successo che potrebbe aver infastidito qualcuno. Ma la solidarietà ha spazzato via il buio del raid vandalico. Un gruppo di nuraxini si è rimboccato le maniche e dopo qualche ora di lavoro i cavi sono tornati al loro posto. Diverso è il discorso per le piantine di vite rimaste danneggiate nel blitz notturno. «Ho chiamato dei tecnici per quantificare i danni alla vigna - dice Italo Peterle - ammontano a circa seimila euro. Per valutare il futuro delle piantine dobbiamo aspettare che la natura faccia il suo corso. Intanto per me resta questo gesto davvero importante da parte dei miei compaesani, la solidarietà ti fa capire che non sei solo e ti dà una marcia in più».

RIPRODUZIONE RISERVATA