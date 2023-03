Dopo i vandali l’incubo armi: il centro storico chiede aiuto  

Il triangolo della tensione è sempre quello di piazza Sant’Eulalia, vico del Collegio, via Sicilia. Con varianti in corso d’opera quando la vigilanza di polizia di Sabato, carabinieri e polizia locale si fa più insistente. «Loro arrivano e i gruppi si spostano», raccontano alla Marina. Gli abitanti che tengono a mente i fatti salienti di anni di disagi e battaglie per rivendicare il diritto al riposo e alla tranquillità.

Senza scomodare allarmi inutili, eccessi di panico per una criminalità che nel centro storico proprio non esiste, è vero che da qualche anno le sere e le lunghe notti della Marina hanno fatto registrare fatti spiacevoli. L’elenco è lungo. E corre veloce da una strada all’altra del rione affacciato sul porto, varcando i confini per approdare a Stampace. L’auto in sosta nel quartiere è finita sul fianco, rovesciata da mani rese forti dall’alcol di cui un gruppo di ragazzini aveva abusato. Nella stessa notte Sant'Eulalia era stata teatro, come ogni fine settimana, di bisticci con qualche cazzotto di troppo, urla e schiamazzi incorniciati da bottiglie di birra e bevande ad alta gradazione alcolica.

Magari non era neppure vera, quella pistola, ma è bastato vederla sabato sera poco dopo le 19,30 nelle mani di uno dei tanti “ragazzi della movida” per scatenare il panico. La paura che quell’arma potesse rappresentare l’ultimo dei tanti episodi incresciosi della Marina, si è fatta strada tra i residenti, preoccupati di una degenerazione in atto, in crescita.

Gli eccessi

«Un cimitero di vetro e vomito», è il racconto puntuale che fanno i residenti esasperati da un weekend che va finalmente a scemare lasciandosi dietro ore insonni.

L’elenco

Per esempio ricordano le auto incendiate la notte tra il 6 e il 7 dicembre del 2021 quando Marina venne messa a ferro e fuoco da gruppi di scalmanati. E rammentano ancora di più cosa accadde a una famiglia di egiziani, padre, madre e tre figli, la sui casa al primo piano venne aggredita dal fuoco probabilmente appiccato sul balconcino dove era anche sistemata la bombola del gas. Un miracolo (e il coraggio del proprietario, un uomo di 65 anni) impedirono la tragedia. Mentre nelle altre strade le macchine bruciavano. Poi ancora il sesso davanti alla chiesa, gli angoli trasformati in urinatori (l’ultima strada prescelta, vico Manno), gli episodi di spaccio.

Invocano le forze dell’ordine, i residenti associati in comitati di lotta e resistenza. Anche se non chiedono certo “uno stato di polizia”, gli abitanti di Marina e Stampace, di Villanova e Castello. Eccessi e pretese sono stati infatti bloccati sul nascere, a cominciare dalle proposte delle ronde notturne che di tanto in tanto rispuntano per via dell’esasperazione.

Fattacci a parte, sono in tanti a negare che nelle zone della movida la criminalità abbia preso il sopravvento. Anche le forze dell’ordine, più volte, hanno messo l’accento sul fatto che le illegalità vanno certo fermate e contrastate, ma parlare di criminalità è un eccesso. «Sabato notte abbiamo sanzionato un locale che vendeva alcolici fuori orario, e questo è stato fatto più volte da noi e dalle altre forze di polizia. I controlli si fanno, Cagliari resta però una città dove l’emergenza criminalità non esiste. Ben altro accade in altre città d’Italia dove davvero la movida sfocia in emergenza. Non credo che si voglia tornare a quando Marina era un quartiere cosiddeeto a rischio, considerato pericoloso, dove le attività di spaccio erano una costante mentre oggi, ripeto, tolto qualche grave episodio, è una meta turistica e nei fine settimana anche per tanti cagliaritani», commenta il comandante della Polizia locale, Guido Calzia.

