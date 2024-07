Dopo i successi sportivi la Montalbo cerca altri soci 

Lunedì prossimo l’Unione sportiva Siniscola Montalbo si appresta a porre le basi per il nuovo anno agonistico.

Il sodalizio, che è presieduto da Giovanni Sanna, convoca infatti, l’assemblea generale dei soci, che si terrà nell’aula consiliare del Comune. L’appuntamento è in programma alle 20.

Reduce da un ottimo settimo posto della passata stagione nel torneo di promozione vinto dalla Nuorese, la società siniscolese riprende la propria attività con l’obiettivo di migliorare i risultati dello scorso campionato, grazie alle performance dell’undici allenato da Alessandro Crisci.

Durante la riunione oltre al bilancio, si parlerà di futuro e in tal senso la dirigenza apre le porte ad eventuali nuove entry. Con duecento tesserati tra prima formazione e le diverse squadre del settore giovanile, l’aria che si è respirata nell’ultimo anno agonistico è stata di grande soddisfazione per i diversi traguardi ottenuti nei rispettivi tornei anche dagli juniores (quarti), dagli allievi (terzi) e dai giovanissimi (secondi). Un quadro davvero incoraggiante.

Il 2024 ha regalato ai colori del Siniscola Montalbo anche la semifinale di Coppa Italia per la Promozione. Dei traguardi raggiunti e di quelli da programmare per il futuro si parlerà nell’incontro che è occasione per allargare anche i sostenitori di una società sportiva comunque con un grande seguito.

