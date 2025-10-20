Dopo i sassi e le violenze Pesca cerca una famiglia 

Una vita tra i campi, sotto la pioggia e il sole cocente, cercando riparo tra le sterpaglie e cibo tra i rifiuti. Così ha vissuto Pesca, una cagnolina maremmana dal manto bianco, che per anni si è aggirata nelle campagne di Decimo sino ad arrivare a Quartucciu, sempre sola e diffidente.

Per molto tempo è stata solo un’ombra: chi la vedeva da lontano cercava di aiutarla, ma lei scappava, spaventata da tutto. «Ho visto Pesca per la prima volta un anno fa in mezzo alla strada a Decimo. Un giorno, dopo numerosi appostamenti, l’abbiamo trovata in un terreno con i suoi cuccioli. Ci ha permesso di accudirli: oggi hanno tutti una famiglia che li ama», racconta Laura Carozza, volontaria che si occupa di cani abbandonati. Dopo un primo ed estenuante tentativo di cattura però, Pesca è riuscita a liberarsi e scappare nelle campagne sino ad arrivare prima a Cagliari, infine Quartucciu dove è diventata famosa tra i cittadini. «Siamo arrivati persino ad usare i droni per trovarla. Dopo appostamenti e una ricerca estenuante durata due mesi per Quartucciu, insieme ai volontari, al veterinario, Claudia e Monica Lorrai, siamo riusciti a trovarla in un campo, ormai esausta. Abbiamo scoperto che veniva presa a sassate dai ragazzini e allontanata in malo modo. Pesca non conosceva la carezza, non sapeva cosa fosse la fiducia». Oggi, dopo un anno, Pesca è un cane nuovo, «è estremamente socievole sia con l’uomo che con gli altri cani. Cerca una famiglia che la ami». Per informazioni, si può chiamare Monica al 338/9087981. Pesca è pronta per una nuova vita. Non è un cane semplice, ma chi sceglierà di adottarla scoprirà un’anima gentile, capace di un amore profondo e silenzioso.



