Dopo i raid contro gli ebrei scontri ad Amsterdam al corteo dei filopalestinesi  

Amsterdam. Ancora tensione per le strade alla manifestazione filo-palestinese organizzata ieri nella città olandese, nonostante il divieto delle autorità. Decine di arresti sono stati effettuati dalla polizia in tenuta anti-sommossa in un crescente clima di tensione, a soli tre giorni di distanza dal violento attacco contro i tifosi di calcio israeliani del Maccabi Tel Aviv al termine del match di Europa League contro l'Ajax. Una ferocia che ha sollevato un'ondata di indignazione in tutto il mondo.

“Ridateci le nostre strade” o “Palestina libera”, dicevano alcuni dei cartelli portati in piazza Dam, dopo che l'ambasciata israeliana all'Aja aveva informato «gli israeliani e gli ebrei che soggiornano ad Amsterdam di tenersi alla larga dalle manifestazioni». Un clima che non aiuta a placare le tensioni in un contesto di crescente ostilità verso Israele, generato dalla guerra a Gaza, anche in vista del match previsto giovedì a Parigi tra la nazionale di calcio francese e quella israeliana. Circa 4.000 agenti saranno mobilitati per la partita allo Stade de France, ha annunciato il prefetto della polizia di Parigi, dove sarà anche presente il presidente Emmanuel Macron, mentre il governo israeliano ha raccomandato ai connazionali di non recarsi allo stadio. Un appello che si estende a tutti gli eventi sportivi e culturali all'estero che coinvolgono squadre o artisti israeliani, com’era accaduto venerdì per la partita di basket del Maccabi Tel Aviv a Bologna, che alla fine si è svolta senza incidenti.

