Dopo i processi bronzo del riscatto per le Farfalle 2.0 

PARIGI. Un bronzo che conferma il risultato di Tokyo, ma soprattutto per provare finalmente a voltare pagina dopo un anno mezzo di accuse e polemiche nel mondo della ginnastica. Le Farfalle, anche se non vogliono più esser chiamate così, chiudono l'Olimpiade di Parigi terze, dietro solamente a Cina e Israele e la dedica finale è per la loro allenatrice, Emanuela Maccarani, travolta dalle accuse di abusi verbali e psicologici durante il suo lavoro all'accademia di Desio dopo le denunce di due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini. Accuse dalle quali è stata assolta. Ma se chiedete alla coach o alla capitana, Alessia Maurelli, la medaglia conquistata sulla pedana dell'Arena La Chapelle non era una rivincita. «In questo bronzo non c'era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa», ha detto Maurelli che a fine gara è scoppiata in lacrime non solo per il successo, ma anche per la proposta di matrimonio del fidanzato, Massimo Bertelloni e “she says yes”. E se la medaglia è «storia», l'anello è «la chiusura di un cerchio» ed entrambi «sanno di eternità».

Un briciolo di verità

Adesso le vacanze in Grecia con tutte le altre compagne, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris. Un modo per mettersi alle spalle un anno e mezzo di polemiche. «Credo che bisogna avere grande equilibrio per lavorare in queste condizioni», spiega la Maccarani, «oltre che essere consci di ciò che è stato l'operato. Mai e poi mai avrei accompagnato una squadra olimpica se ci fosse stato un briciolo di verità rispetto a quanto accusato». Di chi ha denunciato non vuole parlare, ma delle precisazioni ci tiene a farle: «Il nostro è uno sport di automatismo, fa sorridere che queste ragazze sono le colleghe delle presunte maltrattate. Come si può pensare di lasciarmi allenare queste ragazze se fosse vero…». Ora, da sciogliere, c'è il futuro, perché il contratto è annuale e in scadenza il 31 dicembre. Da capire anche quale sarà la decisione della Maurelli che, a 28 anni, potrebbe pensare di smettere.

Intanto resta quel pizzico di rimpianto per un argento sfumato alla seconda rotazione (68,100 totale) nell'Arena Porte de La Chapelle con la rimonta di Israele (68,900), alle spalle della Cina (69,800).

