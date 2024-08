Una “zebra” pedonale a metà, “pazza” quasi quanto “Una zebra a pois” canzone twist di Mina Mazzini, successo del 1960. Chi percorre via Carducci arrivato in viale san Martino troverà alla sua destra l’asfalto nudo e nero rifatto qualche mese fa, alla sinistra la striscia pedonale residuo del vecchio manto. La parte “nuova”, a differenza dell’altra, non ha la striscia e neppure i pois. Zero. ( a. m. )

