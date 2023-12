Dopo i lavori riapre il ponte sulla ex 125 

È terminata in meno di un mese la prima fase dei lavori per mettere in sicurezza il ponte del Rio Corongiu, nell’ex strada statale 125.

L’Anas da ieri ha riaperto il viadotto al traffico dopo che lì, al chilometro 18, in territorio quartuccese, tre anni fa aveva posizionato i new jersey e la rete arancione di sicurezza in seguito a un incidente stradale.

I lavori hanno riguardato la realizzazione parziale dei cordoli e l’istallazione delle nuove barriere di protezione. Il tratto, precedentemente chiuso, è ora percorribile in entrambi i sensi di marcia, ma attenzione, persiste ancora la segnaletica di cantiere e l’obbligo di rispettare il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Per vedere il completamento dei lavori, del valore complessivo di circa 700 mila euro, bisognerà aspettare il nuovo anno – gennaio -, quando sarà avviata la seconda fase degli interventi.

