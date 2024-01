Dopo i lavori e le proteste ricompaiono i parcheggi per i disabili 

Dopo settimane senza stalli riservati in diverse strade di Selargius, ricompaiono i parcheggi destinati ai portatori di disabilità.

Tracciati di nuovo dopo i lavori per la fibra ottica che avevano cancellato la segnaletica davanti ai civici dei cittadini che ne avevano diritto: da via Di Vittorio a via Mazzini, sino a via San Francesco.

Un problema sollevato di recente dall’esponente del gruppo Sardistas Riccardo Cioni, insieme ai disagi per la presenza da troppo tempo di strade diventate trincee a causa dei tagli e non ancora ripristinate. «I lavori della fibra hanno fatto sparire diversi parcheggi per i disabili in alcune vie, una beffa per i nostri concittadini che hanno difficoltà motorie e non hanno più il diritto allo stallo dedicato», aveva denunciato Cioni.

Il sindaco Gigi Concu rassicura: «Gli stalli destinati ai disabili risultano essere stati ripristinati dalla stessa società che ha eseguito i lavori e con la quale mi sono confrontato non appena sono arrivate le comprensibili segnalazioni dei cittadini. Dalla prossima settimana mi è stato assicurato che inizieranno anche gli interventi per il ripristino del manto stradale laddove sono stati effettuati i tagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA