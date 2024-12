Dopo i fiori rubata anche la ghiaia: depredate le aiuole pubbliche 

Non solo i fiori. Dopo i furti di margherite e peonie dalle aiuole di via Brigata Sassari, da parte di arzille nonnine immortalate dagli scatti di alcuni passanti, adesso è la volta della ghiaia. Le pietre delle aiuole di via Marconi sistemate per evitare la crescita delle erbacce sono state ormai portate via quasi tutte. Non dal vento, ma da qualcuno che evidentemente vuole abbellire il proprio giardino. Basta infatti farsi un giro per la strada per rendersi conto che ormai non ne restano quasi più soprattutto nel tratto più vicino a piazza Azuni.

«Ormai rubano tutto», commenta una residente, Maria Lucia Piras, «avevo messo delle piantine nel davanzale della mia finestra che dà sulla strada e il giorno dopo non le ho più trovate. Io non so che gusto ci provino anche perché non è che costino chissà quanto e uno non se le possa comprare. Penso che ci vorrebbero più telecamere».

Tra l’altro fiori e piante vengono rubati sistematicamente anche davanti ai negozi delle vie dello shopping o in altri casi vandalizzati come successo qualche settimana fa in via Vittorio Emanuele dove è stata sradicata e gettata a terra la palma sistemata per abbellire lo spartitraffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA