Dopo i crolli via Fiume è stata riaperta  

Niente più transenne in via Fiume. Dopo il parziale crollo del muraglione medievale di Castello, avvenuto mercoledì scorso, la strada è stata riaperta al transito.

Ieri pomeriggio si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della zona e la successiva pulizia della sede stradale. Restano tutt'ora le transenne per delimitare il cantiere nella parte interessata di via dei Genovesi, oltre la curva, dove resteranno gli operai, ma sarà mantenuta la normale circolazione.

La caduta delle pietre, causata molto probabilmente dal maltempo delle settimane scorse, fortunatamente non ha fatto nessun ferito. Se da un lato il cedimento ha tolto agli automobilisti un passaggio fondamentale per raggiungere le vie del centro, con lunghe code e pesanti disagi, dall’altro ha acceso la luce verde per le procedure, ormai d'urgenza, per mettere in sicurezza il costone in evidente stato di deterioramento. Infatti i lavori di restauro, tra la demolizione di vecchi blocchi di calcestruzzo e l’eliminazione di parti pericolanti, sono stati estesi anche al muraglione vicino, transennato da anni. La paura per la caduta di massi o altre parti del muro è scattata qualche giorno fa anche in via Don Bosco, dove la parete rocciosa si sta sgretolando. Anche lì sono state posizionate delle transenne per evitare il passaggio dei pedoni e delle automobili.

