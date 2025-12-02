«Dopo i 75 anni la pressione va controllata una volta a settimana» 

«Gli ultimi dati disponibili indicano che la prevalenza dell'ipertensione arteriosa in Sardegna è circa del 21% e aumenta con l’avanzare dell'età: 40% nelle persone al di sopra dei 50 anni, oltre il 70% negli anziani ultra65enni», spiega Angelo Scuteri, direttore della Struttura complessa di Medicina interna al Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari.

«Che cosa significano questi numeri? Significano che circa 300.000 sardi soffrono di ipertensione e sono a rischio di malattie cardio- e cerebro- vascolari (inclusa la demenza). È interessante osservare (e riflettere) che se chiedessimo a dieci persone quale è la propria pressione arteriosa, la maggior parte né lo saprebbe né l’avrebbe mai misurata. Chi ha misurato la pressione arteriosa almeno una volta nei due anni precedenti è solitamente di età più avanzata, ha un livello di istruzione più elevato e riferisce di non avere difficoltà economiche».

«Questo dà maggiore rilievo ad altri dati riportati in Sardegna», evidenzia il professore: «A oltre 6.000 persone veniva misurata la pressione arteriosa. Sulla base dei valori misurati (e della terapia assunta) il 30% (36% degli uomini e 24% delle donne) risultata avere valori pressori alti, l'ipertensione arteriosa. Di questi, solo il 30% sapeva di essere iperteso. In altri termini, se non avesse misurato la pressione, avrebbe continuato la propria vita senza prendersene cura. Tra coloro che sapevano di essere ipertesi, solo uno su tre (solo uno su quattro negli uomini) veniva trattato per l’ipertensione. Tra gli ipertesi cui era stata prescritta la terapia, solo uno su otto (il 12.5%) riportava i valori della pressione arteriosa entro i limiti di normalità».

«Di particolare rilievo», spiega Scuteri, «il discorso sull'anziano ultra75enne. In questa fascia di età, in cui l’ipertensione è presente nella maggior parte delle persone, spesso i dosaggi dei farmaci possono essere elevati. Infatti, quasi il 50% degli ipertesi ultra75enni presenta almeno un episodio di ipotensione (pressione sistolica — o massima — inferiore a 100 mmHg). Questi episodi, spesso transitori e a cui si dà poca importanza, aumentano notevolmente il rischio di andare incontro a decadimento cognitivo e demenza. Tanto c'è da fare per assicurare un equo accesso al diritto alla salute in Sardegna: iniziamo col misurarci la pressione arteriosa, e, se abbiamo più di 75 anni, controlliamola una o due volte a settimana, sia la mattina che il tardo pomeriggio prima di cena!».

