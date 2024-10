Dopo i 60 anni quasi tutti hanno contratto l’infezione 

«Come nel resto della popolazione italiana, sotto i 5 anni circa il 50% della popolazione pediatrica della Sardegna contrae l’infezione da EBV – Epstein-Barr Virus, che dà luogo alla mononucleosi, mentre dopo i 60 anni ha contratto l’infezione oltre il 90% delle persone», evidenzia il professor Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari.

«Nella prima infanzia», prosegue il medico, «l’infezione è spesso pauci/asintomatica; ma, nel 75% degli adolescenti provoca febbre, faringite, linfoadopatia, ittero ed esantema. Il virus di Epstein-Barr, che infetta solo il genere umano, oltre alla mononucleosi infettiva, può indurre anche altre malattie, tra cui diversi sottotipi di sarcoma, carcinoma, linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, oltre ad una patologia molto diffusa in Sardegna: la sclerosi multipla. Grazie ai recenti e migliorati test di laboratorio per l'EBV, è possibile effettuare diagnosi tempestive e accurate. L’ibridazione in situ dell'RNA codificato da EBV (EBER) in tessuti bioptici è il gold standard per la rilevazione del virus. Nella diagnosi delle malattie date da questo virus», specifica Coghe, «è importante determinare la carica virale con test PCR. Di recente, numerosi studi avvalorano l’ipotesi che EBV abbia un ruolo importante nel determinare la sclerosi multipla (SM). Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Science, indica che nei pazienti con SM sono presenti livelli ematici elevati di un biomarcatore di degenerazione nervosa, l’NfL (Neurofilamento leggero), rilevabile solo dopo l’infezione da EBV e non prima della diagnosi di SM. Da ciò l’ipotesi che l’EBV sia parte della catena di eventi che induce SM, anche se di per sé non sarebbe sufficiente a scatenare questa patologia che angoscia molti pazienti della Sardegna, manifestandosi con 370 casi su 100.000 abitanti e un’incidenza di 12 nuovi casi su 100.000, la più alta rispetto al resto d’Italia. Comprendere in che modo questo virus è coinvolto nell’induzione e progressione della malattia è fondamentale per approntare strategie di prevenzione e individuare una cura definitiva della sclerosi multipla».