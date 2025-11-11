Dopo gli Europei l’Italia guarda verso Marceddì 

È stata un’edizione molto ricca e piena di speranze per il futuro per i colori azzurri quella dei campionati europei di ciclocross conclusa domenica a Middelkerke. Mattia Agostinacchio ha trionfato tra gli Under 23, con Nicole Azzetti terza tra le donne nella prova Junior maschile è arrivata addirittura la doppietta con l’oro di Filippo Grigolini e l’argento di Patrik Pezzo Rosola. per la nazionale guidata da Daniele Pontoni (che ha avuto anche la squalifica per bici non conforme di Giorgia Pellizotti tra le donne Junior) un bel segnale di forza.

Difficilmente, però, gli azzurri troveranno le risorse per partecipare (come squadra) alla prova italiana di Coppa del Mondo che si svolgerà in Sardegna sabato 7 dicembre. Dopo la sfortunata edizione dello scorso anno (annullata per il maltempo a Cabras) l’organizzatore Luca Massa sta mettendo assieme gli ultimi dettagli. ( c.a.m. )

