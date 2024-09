Dopo gli allagamenti infuria la polemica sulle nuove vasche 

Dopo la bomba d’acqua che ha allagato Monserrato, rievocando lo spettro delle alluvioni degli anni passati, non mancano le polemiche sulle vasche di laminazione che il Comune aveva installato nel 2022 per far defluire l’acqua nei punti più a rischio: via dell’Argine e via Cabras.

«Avevamo segnalato più volte in Consiglio che alle prime piogge intense si sarebbero ripresentati i soliti problemi. Quelle vasche raccolgono le acque ma non abbassano il rischio idrogeologico», attacca il consigliere d’opposizione Andrea Zucca. «Il sindaco ha ereditato 8 anni fa un finanziamento di un milione e mezzo di euro, ma non ha realizzato le vasche di laminazione dove avrebbero risolto il problema: a nord della statale 554, per bloccare l’acqua all’inizio».

Difende invece il suo operato Tomaso Locci, rieletto sindaco a giugno. «Da quando abbiamo introdotto le vasche di laminazione non c'erano più stati allagamenti, e la dimostrazione del loro funzionamento è che in via dell’Argine non è successo niente». La fortissima pioggia caduta nel pomeriggio di mercoledì ha però messo in difficoltà la vasca di via Cabras, che si è otturata anche per via dell’accumulo di detriti. «È vergognoso che non sia stata diramata un’allerta meteo: avremmo chiuso la strada e aperto le griglie, il deflusso sarebbe stato molto più rapido», dice Locci che loda la pronta reazione delle squadre di intervento: «Abbiamo costituito il gruppo in pochissimo tempo, aperto griglie e pozzetti e liberato la via in 10 minuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA