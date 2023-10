Dopo gli aiuti l’operazione di terra 

Tel aVIV. Poche ore di apertura poi subito la chiusura: dal valico di Rafah con Gaza per la prima volta, sono entrati i camion degli aiuti umanitari. Ma non le persone che restano intrappolate nella Striscia senza nessuna possibilità di uscita. Sono distanti circa 40 chilometri dal nord dell'enclave palestinese dove è sempre più vicino l'ingresso via terra dell'esercito israeliano.

Il portavoce militare ha detto che le truppe stanno continuando i preparativi per la «prossima fase della guerra, inclusa l'operazione di terra». Il capo di stato maggiore dell'esercito Heri Halevi è stato ancora più chiaro: «Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas. Entreremo e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello Shabbat di due settimane fa».

Non appare esserci dunque più alcuna resistenza all'avvio dell'operazione nonostante alcune pressioni internazionali. La premier Giorgia Meloni - arrivata ieri sera a Tel Aviv dall'Egitto dove ha partecipato alla Conferenza di pace promossa dal presidente al Sisi e dove ha incontrato Abu Mazen e gli ha promesso sostegno all'Autorità nazionale palestinese, perché il popolo «certamente non si identifica con Hamas» - ha avvertito che «di fronte ad azioni come quelle di Hamas uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il proprio diritto alla difesa. Ma la reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta».

Dal valico di Rafah sono passati 20 camion, mentre sono stati 30 quelli palestinesi che, caricate le merci dall'altra parte del confine, si sono diretti verso i punti di distribuzione. Israele ha fatto sapere che non colpirà le zone sicure a Gaza dove viene distribuito l'aiuto umanitario.

Fatto sta che questa prima goccia nel mare magno delle necessità per la stremata popolazione della Striscia non appare sufficiente. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha denunciato che la popolazione di Gaza ha bisogno di un impegno per molto di più.

La sensazione è che si sia ad una svolta: Israele sta aumentando gli attacchi sulla Striscia per preparare il terreno all'ingresso via terra delle truppe. Ad essere prese sempre più di mira non solo le strutture di Hamas e della Jihad ma anche i capi delle fazioni palestinesi. Ma resta ancora aperto il rebus degli ostaggi israeliani in mano di Hamas. Il rappresentante dell'organizzazione a Beirut, Osama Hamdan, ha fatto sapere che ci sono contatti in corso con i mediatori arabi, Egitto e Qatar. «Lavoriamo - ha aggiunto un portavoce di Hamas - con tutti i mediatori per chiudere il dossier dei civili appena le condizioni di sicurezza saranno opportune». Ma non per la liberazione dei soldati: «Fino a quando sarà in corso l'aggressione nemica di questo non trattiamo».

