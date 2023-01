Dopo gli abbattimenti ecco i nuovi alberi 

La collocazione di queste nuove alberature, costate alle casse comunali 4500 euro, si inserisce all’interno del “Programma di sostituzione delle alberature” che l’ufficio del Verde pubblico sta attuando, tenendo conto del censimento del verde e dell’età di servizio degli alberi. L’obiettivo a medio-lungo termine è rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo e aumentare gli standard di sicurezza, in modo particolare, appunto, tenendo conto delle piante che sono a ridosso delle strade.

«Si tratta di un importante intervento di piantagione che andrà a riqualificare e adornare l’area», chiarisce l’assessore, «potenziando in questo modo il patrimonio arboreo cittadino. Questa è la dimostrazione che noi, a differenza delle accuse ricevute nei mesi scorsi, teniamo al verde e alla creazione di polmoni verdi in città. L’opposizione mi aveva detto che avrei dovuto rendere conto ai cittadini di questa scelta, penso che la risposta ora possano trovarla in via Quartu».

E nell’ultimo giorno del 2022, la promessa è stata mantenuta: via Quartu non è più spoglia, le aiuole profumano di verde. Sono nove gli Hibiscus Syriacus, che sono stati già piantati al posto delle vecchie piante, mentre altri verranno posizionati, una volta conclusa l’opera, nelle aiuole intorno al nuovo parcheggio pubblico che l’amministrazione sta realizzando sempre in via Quartu.

L’abbattimento di nove piante in via Quartu, nel centro storico, lo scorso ottobre, non era piaciuta ai residenti che avevano accusato l’amministrazione di “albericidio”. Una scelta «necessaria per la sicurezza dei pedoni», aveva risposto l’assessore ai lavori pubblici e ambiente, Walter Caredda, che aveva assicurato, una volta terminati i lavori di rifacimento del marciapiede, di metterne a dimora altri «più adatti e sicuri per il contesto urbano».

I nuovi hibiscus

Altri alberi, nei prossimi giorni, verranno messi a dimora in via Tortolì, via Baunei e via Ozieri, in prossimità del nuovo polmone verde che aspetta solo di essere aperto al pubblico. A ottobre però, quando gli operai del comune si erano recati in via Quartu per procedere all’abbattimento, i residenti si erano ribellati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata