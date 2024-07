Dopo Giandon l’Alghero conferma Joel Baraye 

Alghero. L’Alghero prepara la squadra per l’Eccellenza ritrovata dopo tanti anni passati nel tornei minori. Confermato l’allenatore Gian Marco Giandon, il club è al lavoro per costruire la nuova rosa. Si ripartirà da quei giocatori risultati determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale (la promozione) e che hanno dimostrato attaccamento alla maglia.

Uno è Joel Baraye. Con le sue giocate e i 10 gol messi a segno, il senegalese è stato uno dei protagonisti dell’annata appena trascorsa, culminata con la conquista dei playoff e il salto in Eccellenza.

«Il primo tassello lo abbiamo messo», le parole del direttore generale Leonardo Tilocca riguardo il tecnico, «ora stiamo allestendo la rosa per la prossima stagione, che sarà altrettanto impegnativa. L’Alghero c’è, andiamo avanti senza troppi proclami ma con la consapevolezza di rappresentare una piazza importante del calcio sardo. E con l’obiettivo da perseguire di valorizzare i giovani e arrivare a un loro graduale inserimento in prima squadra. La strada intrapresa è certamente quella giusta: la conferma di Joel Baraye rientra in questo contesto. Ci stiamo guardando attorno per consegnare al mister giallorosso una formazione completa che possa ben figurare anche in Eccellenza».

Tanti i nomi sul taccuino del direttore generale. Presto dovrebbero arrivare nuove firme.

