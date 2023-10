Dopo Gaza e Libano un nuovo fronte aperto per Tel Aviv 

Tel Aviv. La Cisgiordania - e Gerusalemme est - potrebbe presto diventare il terzo fronte di Israele, dopo Gaza e il Libano. Dall’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, la tensione è cresciuta e sono sempre più ricorrenti le incursioni dell’esercito israeliano e gli scontri armati con i miliziani nelle zone più calde, a cominciare da Jenin, dove è più radicata la presenza di Hamas e delle altre fazioni armate. Scontri che si fanno sempre più sanguinosi con il ripetersi dei raid e l’inasprirsi delle scorrerie dei coloni nei Territori.

L’altra notte nell’ultima operazione antiterrorismo nel campo profughi di Jenin con scontri armati con i miliziani delle fazioni sono stati uccisi 4 palestinesi. Ma è da giorni che la città del nord della Cisgiordania è nel mirino dell’esercito. Quasi in contemporanea con gli scontri a Jenin ce ne sono stati altri a Yatta, vicino Hebron, dove un palestinese è stato ucciso in scontri a fuoco con l’esercito. Hamas, da quando è iniziata la guerra a Gaza, ha più volte chiamato i palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme est a manifestare contro Israele.

E proprio ieri un agente di polizia è stato ferito in modo grave in un attentato a Gerusalemme. L’autore dell’attacco è stato poi ucciso dalla forze di sicurezza. Di contro sale la pressione degli abitanti degli insediamenti ebraici contro le comunità palestinesi prossime. L’altro giorno un gruppo di loro, secondo l’agenzia Wafa, ha assaltato dei contadini che raccoglievano olive in un piccolo villaggio vicino Nablus, uccidendo Bilal Mohammed Salah, padre di famiglia di 40 anni. L’esercito ha annunciato di aver arrestato un soldato-colono sospettato dell’omicidio. Dopo aver detto di aver sparato per legittima difesa, ha preferito tacere.

