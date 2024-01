Dopo due sconfitte l’Esperia ci riprova 

Inizia da Monte Mixi il 2024 dell’Esperia, che domenica (palla a due alle 18) riceve la visita di Valdiceppo. In uno scontro diretto importante per le gerarchie in zona playoff (gli umbri occupano il sesto posto a pari merito con i granata a quota 14 punti), gli uomini di Federico Manca vogliono riprendere quota dopo le due sconfitte esterne che hanno chiuso il 2023. «La sosta è stata fondamentale per recuperare energie fisiche e mentali», fa sapere l’ala Giuseppe Floridia, «affrontiamo una squadra di valore, che ama correre e tirare da 3 punti. Per vincere dovremo partire da una solida prestazione difensiva e dall’atteggiamento aggressivo».

Selargius in casa

La Techfind Selargius cerca la nona vittoria nella Serie A2 Femminile. Per riuscire nell’intento, la squadra di Righi chiede strada alla neopromossa Giussano, di scena questo pomeriggio (18) al PalaVienna. Contro le lombarde allenate dall’esperto Aldo Corno (tecnico più vincente nella storia del basket femminile italiano), le giallonere cercano un’altra prestazione di qualità. «Giussano è ricca di talento offensivo», sottolinea capitan Ceccarelli, «dovremo limitare il loro ritmo».

Serie C

La C Unica riparte con due scontri diretti al vertice: oggi la Ferrini capolista fa visita alla Torres (17.30). A Cagliari, invece, Olimpia e Sennori si contendono il secondo posto (18). Calasetta battezza la seconda era Frisolone col match interno contro l’Astro (18), mentre a Elmas si affrontano Manitech e Sant’Orsola (19). Domani chiude Antonianum-Alghero (18.30).



