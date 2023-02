Dopo due mesi riapre l’ecocentro comunale 

Dopo oltre due mesi di chiusura è stato riaperto l’ecocentro comunale. Una serrata che è stata dovuta al passaggio della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti dal vecchio gestore, la ditta San Germano al nuovo, l’impresa Formula Ambiente.

Lo rimarca l’assessore all’ambiente e al piano rifiuti Libero Lai: «L’ecocentro ha ripreso le proprie attività e attualmente potranno essere conferiti in modo continuativo esclusivamente gli ingombranti». Nelle prossime settimane l'ecocentro sarà aperto lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 13 alle 6 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16». In questo modo dovrebbe pian piano tornare alla normalità il conferimento dei rifiuti interrotto per mesi. Lo evidenzia Luca Vaccargiu, portavoce del gruppo Cittadini Attivi San Gavino: «In questi mesi la situazione era diventata insostenibile con il rischio dello smaltimento dei rifiuti nelle campagne o in discariche abusive. Ora speriamo che vengano messi degli orari adatti alle esigenze di tutti i cittadini». Critici i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù: «Troviamo assurdo e inspiegabile che, nonostante si sapesse che il vecchio appalto sarebbe finito, ci si è fatti trovare impreparati per evitare l'interruzione di un servizio fondamentale. L’amministrazione ha dimostrato poca attenzione e superficialità nella gestione anche degli aspetti più ordinari». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA