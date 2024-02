Dopo due mesi di stop riapre l’ecocentro 

Dopo oltre due mesi di chiusura riapre l’ecocentro di Serramanna. Tornerà a spalancarsi domani, a Pruni Cristi, il cancello scorrevole dell’area attrezzata per la raccolta di alcune particolari tipologie di rifiuti (sfalci verdi, macerie da demolizioni edili, ingombranti, ferrosi tra gli altri): era chiuso dal 6 dicembre 2023, quando l’auto condotta da un disoccupato del paese vi si era schiantata contro danneggiando seriamente il sensore che regola la sbarra d’accesso. Il disoccupato era rimasto ferito nell’impatto e si era parlato di un tentativo di suicidio ma l’unica certezza della vicenda sono stati i 70 giorni di stop ai conferimenti all’ecocentro, tra il disappunto dei cittadini e della minoranza consiliare che hanno lamentato l’interruzione di un “servizio fondamentale per il buon andamento del servizio di igiene urbana”.

Tempi lunghi

«In settimana contiamo che la ditta che gestisce la struttura riattivi il servizio, con la riapertura dell’ecocentro o con l’apertura di un ecocentro mobile qualora per qualsiasi motivo non si ancora possibile accogliere l’utenza nella struttura»: così, un mese fa, la Giunta comunale rispondeva alle sollecitazioni della minoranza e dell’utenza. Una speranza, più che altro: per la riapertura si sono dovuti attendere ulteriori 30 giorni di chiusura.

Domani dovremmo esserci: «Restano da sistemare gli ultimi cassoni destinati alla raccolta dei rifiuti», fanno sapere dal Municipio di Serramanna, dove parlano di “due mesi complicati per la gestione dell’ecocentro».

Competenze

Ricavato in un’area di proprietà del Consorzio Cisa, a ridosso degli impianti di depurazione consortile e di compostaggio dello stesso Consorzio, l’ecocentro è gestito dalla società Formula ambiente che cura il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti a Serramanna. “Gli interventi – precisa l’amministrazione municipale – hanno riguardato l’area di accesso alla struttura, cancello e sbarra. I costi sono stati sostenuti dal gestore Formula Ambiente”.

Futuro

La chiusura prolungata aveva causato le critiche della minoranza consiliare. Ora il ritorno alla normalità. Lo scorso dicembre, in sede di voto del bilancio di previsione, l’Aula ha dato il via libera al progetto da 690 mila euro per la realizzazione di un nuovo ecocentro, di proprietà del Comune di Serramanna, nell’area Pip.

RIPRODUZIONE RISERVATA