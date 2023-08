Dopo due anni tornano i monopattini  

Se Parigi li ha bocciati con percentuali bulgare ma pochissimi al voto di un referendum cittadino, Cagliari li ha riscoperti con entusiasmo dopo quasi due anni di assenza. I monopattini sono in tornati in città: da ieri è partito il nuovo servizio di sharing del Comune che per riorganizza il servizio secondo nuovi criteri che mettono fine alla giungla che si era creata due anni fa quando le tavolette elettriche (noleggiate in condivisione) avevano fatto la comparsa in città per la prima volta. Il servizio è gestito da una sola società, Freedom Mobility dell’imprenditore cagliaritano Andrea Ranieri, l’unica delle quattro vincitrici del bando triennale che ha deciso di andare avanti e seguire tutte le regole imposte dal Comune per riorganizzare in maniera ordinata il servizio di sharing. «Il nostro obiettivo era quello di disciplinare il servizio e bloccare quella sorta di “anarchia” che si era creata in città in assenza di regole», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu. «Le novità sui parcheggi, i limiti di velocità, etc., renderanno il sistema più funzionale», e più sicuro dal momento che tutti i mezzi sono dotati di assicurazione Rc, «nel rispetto di tutti, automobilisti e pedoni», aggiunge. «Dopo due anni di sacrifici siamo riusciti a riportare i monopattini in città», afferma con soddisfazione Ranieri. «Grazie all’amministrazione comunale, Cagliari ha un nuovo modello di micromobilità particolarmente apprezzato da cagliaritani e turisti», aggiunge.

Le novità

Per il momento in strada sono disponibili 150 monopattini a noleggio, «ma piano piano arriveremo a 250», dice Ranieri. Le aree di sosta autorizzate, quelle in cui ogni volta bisognerà obbligatoriamente parcheggiare i mezzi al termine della corsa (anche perché sono tutti geolocalizzati e il “tassametro” continua a girare finché il mezzo non viene parcheggiato in un’area di sosta dedicata), sono 125 e sono dislocate in tutte le zone della città: in centro storico, al Poetto, davanti agli ospedali, alle scuole, nelle aree periferiche (così come ha prescritto il bando del Comune). «L’ideale sarà arrivare a 350 aree, nei prossimi mesi chiederò al Comune di verificare se esiste la possibilità di farlo», dice ancora. Tutti i mezzi viaggiano a una velocità massimo di 20 chilometri orari, ma quando si entra nelle aree pedonali (come via Manno o il Corso) entra automaticamente in funzione il limitatore che blocca la velocità massima a 6 km orari.

Come funziona

Il servizio è partito da meno di 24 ore eppure davanti al Bastione e in piazza Yenne, ieri mattina un’ora dopo l’avvio, armati di smartphone e app, erano in tanti a caccia dei primissimi monopattini elettrici. Come gli appassionati dello sharing possono immaginare, tutto viene gestito da un’applicazione sulla quale occorre registrarsi, si chiama Fast, e serve a sbloccare i mezzi (costo 1 euro), a geolocalizzarli in fase di ricerca e a gestire corse e tariffe. «Si pagano 0,38 centesimi a minuto, ma per una corsa lunga di 9 minuti, che permette di andare da una parte all’altra della città si arrivare a pagare meno di 4 euro. Per chi utilizza il monopattino con maggiore frequenza, ci sono poi tariffe giornaliere, settimanali e mensili. Per gli studenti, invece, alla ripresa della scuola sono previsti sconti». Le altre regole sono quelle che valgono da sempre: casco obbligatorio per i minorenni (in attesa che il Parlamento modifichi il codice della strada che lo renderà obbligatorio anche per i maggiorenni) e off limits le strade fuori dal contesto urbano (per ora si potrà circolare solo dentro la città). «Il servizio è partito, il nostro impegno è garantire che funzioni sempre tutto in manira corretta», dice Ranieri. E conclude: «Giorno dopo giorno, sulla base dei feedback che riceveremo, apporteremo le migliore che saranno necessarie».

