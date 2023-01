Dopo due anni torna il Carnevale 

L’anno scorso il Covid aveva cancellato le sfilate di Carnevale all’ultimo momento. Troppi contagi e stop alle manifestazioni in maschera. Questa volta, incrociando le dita, tutto sembra andare per il verso giusto e la città scalda i motori. Un’anteprima si avrà oggi, dalle 18,30 alle 20, con la “ratantina” (nome simile a quello originale) proposta dai tamburi dell’associazione Viking group: per quattro sabati consecutivi (il 4, 11 e 18 febbraio gli altri tre appuntamenti) sfileranno da via Manno a piazza Garibaldi e ritorno. Un’iniziativa, ribattezzata Verso il Carnevale 2023, sposata dall’associazione di negozianti Strada facendo e dall’assessorato al Turismo. In azione anche il gruppo Sa Ratantira Casteddaia: oggi alle 19 nel corso Vittorio Emanuele, poi di nuovo l’1 febbraio, il 3 e l’11 sempre nel Corso (l’8 febbraio invece a Castello) ma alle 21.

Il calendario

«Abbiamo dato il patrocinio del Comune alla ratantina per dare un segnale di ripresa, in attesa che vengano definite le iniziative del Carnevale, in programma da Giovedì Grasso, il 16 febbraio, a Martedì Grasso, il 21 febbraio, fino ad arrivare alla domenica della Pentolaccia», evidenzia l’assessore al Turismo, Alessandro Sorgia. «Sei associazioni hanno partecipato al bando per la valorizzazione del Carnevale tradizionale cagliaritano. A breve una apposita commissione valuterà le proposte e saranno resi noti gli eventi». Il contributo messo a disposizione dal Comune è di 16 mila euro. «Dopo due anni di assenza», aggiunge Sorgia, «ritorna dunque il Carnevale in città. Speriamo possa essere un momento di ripresa per il commercio nel centro città. Sarà certamente un momento di unione per tutta la comunità».

I tamburi

Dunque da oggi si inizia a respirare aria di festa nelle strade del centro. «Ci sono bambini che non conoscono il Carnevale a causa della pandemia che ha cancellato tutte le iniziative», evidenzia Stefano Rolla, presidente di Strada facendo. «Speriamo serva per riconquistare un po’ di normalità, nonostante il periodo difficile dal punto di vista economico un po’ per tutti. Come associazione di commercianti proviamo a dare il nostro contributo per rivitalizzare il centro storico e per creare un po’ di movimento». In programma anche altre iniziative per il Carnevale: una giostra in piazza Garibaldi e una giornata dedicata a una zeppolata che coinvolgerà i negozianti. «Quando saranno definiti i dettagli pubblicizzeremo tutto», conclude Rolla.