Dopo due anni di restauro riapre la chiesa del Carmine 

Riapre a Nuraminis la chiesa della Madonna del Carmine. Il cima all’omonimo colle, il cantiere per il restauro dell’edificio di culto, dopo un lungo stop, si è chiuso in queste settimane, e oggi la chiesa riapre ai fedeli. Lo annuncia con soddisfazione il parroco di Nuraminis don Andrea Busia, che qualche mese fa, aveva auspicato «la fine dei lavori e la riapertura a luglio, in tempo per la festa della Madonna del Carmine». Così è stato, e per l’occasione da oggi al 16 luglio (giornata della festa della Madonna del Carmine) si terranno diversi riti che salutano la riapertura della chiesa.

Il programma parte oggi. Alle 19,30, dopo la processione dalla chiesa parrocchiale alla chiesa della Madonna del Carmine che riporta il simulacro della Madonna, dopo 5 anni, alla sua “casa”, è prevista la riapertura ufficiale dell’edificio di culto. Il 16 luglio il simulacro della Madonna (chiuso nella parrocchia per cinque anni) torna a muoversi: alle 8 con la processione dal Carmine alla chiesa di San Pietro, e alle 19, dopo la messa, il percorso inverso.

La chiesa della Madonna del Carmine era stata chiusa a causa del pericolo di crollo del tetto. I lavori sono stati conclusi grazie ai fondi del Comune (40mila euro) e a quelli racimolati da don Andrea Busia con una sottoscrizione fra i fedeli. «Ritengo che la chiesa del Carmine sia patrimonio dell'intera comunità ed era doveroso, vista l’assenza di finanziamenti di altro tipo, intervenire per poter completare la ristrutturazione», dichiara il sindaco Stefano Anni

