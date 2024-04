«Dopo due anni di attesa i lavori non si vedono» 

Dovevano essere lavori di somma urgenza. Ma così non è stato. Nella 129 tra Nuoro e Macomer in cinque anni è stata realizzata la rotonda al bivio di Bortigali ed è stato avviato il cantiere di Marroneddu, vicino a Orotelli. Anas avrebbe già da tempo dovuto eliminare gli incroci a raso a Silanus, nella zona di Sena ’e Rena e vicino a Santa Sabina, con due rotatorie e quindi a Birori, per inserimento e uscita del traffico dalla 131, in direzione Cagliari e Sassari, nelle vicinanze del caseificio Lacesa, anche in questo caso con delle rotonde. «Ho segnalato più volte le criticità all’Anas - dice la sindaca di Birori Silvia Cadeddu -. Mi era stato assicurato che l’intervento sarebbe stato compiuto entro breve tempo. Dopo due anni nulla è successo. Sappiamo che si deve fare ancora la progettazione e vanno trovati i fondi. Intanto quel tratto di strada resta un pericolo costante per gli automobilisti. Per la messa in sicurezza della 129 sono stati stanziati diversi milioni di euro, ma evidentemente non sono disponibili per il territorio». L’intervento per la messa in sicurezza della strada, tra Bolotana e Macomer, per ora non sembra in programma. Dopo tanto tempo, nella parte finale della 129, vicino a Macomer, la Provincia ha messo in sicurezza il viadotto. (f. o.)

