Dopo due anni di assenza Giampaolo torna in panchina 

Lecce. Dopo due anni di stop rientra sulla scena Marco Giampaolo. Per lui stasera (alle 20.45) al Penzo di Venezia comincia la nuova avventura sulla panchina del Lecce. Chiamato a sostituire l’esonerato Gotti, per il 57enne subito una partenza in salita, in una sfida da non fallire per i colori giallorossi contro una diretta concorrente in zona salvezza: un’occasione, dunque, per far ripartire la squadra, ma anche di rilancio per lui. Nella sua prima conferenza, Giampaolo svela il suo stato d’animo: «È passato un po’ di tempo, però - ammette il tecnico - è come se non fossi mai uscito dal campo. È come riprendere la bici». Debutto di fuoco contro il Venezia. «Purtroppo - afferma l’allenatore - il tempo non è possibile comprarlo. Ora come ora è necessario dare più nozioni possibili, visto che ho lavorato con la squadra al completo solo da giovedì. Normale che per stare bene bisogna lavorare sul campo, il tempo è stato poco ma va bene così. Ora è fondamentale mettere determinazione, voglia, consapevolezza, professionalità, rispetto del proprio lavoro». Sulle possibili novità tattiche il tecnico giallorosso è sincero: «Abbiamo lavorato - ammette - su qualcosa di nuovo, e ci sono alcuni aspetti su cui ci siamo soffermati in queste due settimane. Sarà necessario alzare la percentuale di possesso palla, questo ci tornerà utile nell’avere autostima e consapevolezza».

Sull’altro fronte, in casa Venezia, sono state due settimane di lavoro con meno giocatori del solito, tanti erano in nazionale. «Giocare di lunedì ci ha tuttavia permesso di integrare più ragazzi possibile. Guardiamo le cose da migliorare e quelle che hanno funzionato. Dobbiamo crescere nel concretizzare le situazioni pericolose che creiamo. Carattere e determinazione, cattiveria: tutti aspetti sui quali lavoriamo», ha detto Eusebio Di Francesco. «La sconfitta contro il Parma brucia ancora - ha ammesso il tecnico dei lagunari -, dobbiamo essere incavolati, è mancata un po’ di malizia, per esempio sul gol subito».

L’altra gara di oggi vedrà affrontarsi, alle 18.30 al Castellani, Empoli e Udinese, due squadre che si trovano a metà classifica, distanziate solo da un punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA