Dopo due anni dal rogo rispunta il verde 

La natura del Montiferru sta facendo il suo corso di rigenerazione a due anni dal grande incendio devastatore. La macchia mediterranea è rifiorita, i polloni degli alberi bruciati sono rigermogliati. A contribuire in questo processo anche l’intervento della Fondazione Medsea e della Copagri di Oristano con un progetto a Sennariolo di ripristino ambientale, dell’habitat e della riforestazione. Il comune più piccolo che ha subito i danni maggiori, con la quasi totalità del territorio andata in fumo, ora ha una speranza per il futuro grazie a donatori stranieri coordinati da Medsea, e alla raccolta fondi di Copagri, che hanno messo in piedi il piano “Hope for Sennariolo”.

Al lavoro

L’intervento è già stato avviato e una cinquantina di ulivi sono stati piantati nel colle di Santa Vittoria, nelle prossime settimane sarà preparata anche un’area di 40 ettari per la piantumazione di altre piante mediterrane. «Un progetto di ripristino del paesaggio rurale e forestale, della sua biodiversità che mira al recupero della sua funzionalità ecologica e sociale», spiegano i referenti di “Hope for Sennariolo”, Carlo Poddi e Maria Francesca Nonne.

«Oltre le emergenze»

«Stiamo lavorando al di là delle emergenze, perché è sempre più urgente rafforzare la naturale difesa degli ecosistemi, ripristinandoli come in questo caso, per migliorarne le condizioni, in mare come a terra, per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico», spiega Piera Pala, nuova presidente di Medsea. La Copagri ha condiviso il piano di rigenerazione con una raccolta fondi dei soci: «L’incendio del Montiferru ci ha toccato perché ha toccato i nostri soci e le comunità dove lavoriamo da tempo – precisa Mario Putzolu, presidente della Copagri Oristano – prima siamo intervenuti con aiuti per il bestiame, mangimi e fieno e poi con la raccolta fondi che abbiamo devoluto per supportare “Hope for Sennariolo”, che è in linea con la nostra visione di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio».

«A causa dell’incendio il comune ha perso oltre due terzi delle proprie coltivazioni e il microclima tipico della foresta mediterranea – ha concluso il sindaco di Sennariolo, Gianbattista Ledda – Con l'aiuto e coordinamento di Medsea e Copagri abbiamo una visione chiara e un cammino delineato per la rigenerazione dell’intera area».

