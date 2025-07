Dopo dodici anni il Carbonia ritrova il tecnico Mannu 

Carbonia. “Gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti. Succede anche per Graziano Mannu e il Carbonia: dopo dodici anni il tecnico torna a sedersi sulla panchina della formazione mineraria. Lo ha scelto la nuova dirigenza biancoblù, ora capitanata da Andrea Meloni, che ha preso il posto di Stefano Canu, presidente del Carbonia dal 2020. Questo nuovo matrimonio tra Mannu, 56 anni (che a partire dal 1988 è stato anche calciatore e successivamente capitano del Carbonia) rischia di nascondere insidie: i minerari non navigano nell’oro e nel campionato di Eccellenza (anche) quest’anno puntano a restarci, non a vincerlo. Ma fra il neo allenatore e la dirigenza i patti sono stati subito chiari: «Sono felicissimo di risposare il progetto della nuova dirigenza, ma ce la dobbiamo giocare ad armi pari con gli altri club – dice il tecnico – conoscendo le difficoltà del momento ho chiesto di poter avere una squadra con le carte in regola per potersi giocare la salvezza».

Nella prima esperienza al Carbonia, Mannu era rimasto alla guida dei minerari per sette stagioni. Poi tante altre panchine alle spalle in non poche e blasonate squadre isolane. E ora il ritorno al “suo” Carbonia «con la consapevolezza che non sarà un’impresa facile – insiste – perché tutto nel calcio può succedere, ma mi piacerebbe avere una rosa in grado di giocarsela».

Il mercato

Da questo momento, dirigenza e tecnico si lanceranno sul mercato. Gran parte della rosa della scorsa stagione, culminata con la salvezza all’ultima giornata, è già approdata in altri lidi. Compreso l’ex allenatore Diego Mingioni. Ma diversi giovani calciatori, un po’ per atto di fede e di fiducia, in queste settimane hanno atteso gli eventi ponendo in conto di indossare ancora la maglia biancoblù. Circostanza che la nuova dirigenza cercherà di mettere a frutto, anche nell’ottica della valorizzazione dei giovani direttamente in prima squadra. E si tenterà anche di creare la under 18: esperimento che nelle ultime due stagioni non è decollato.

RIPRODUZIONE RISERVATA