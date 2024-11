Dopo dieci anni è stata eliminata la palma morta 

Era oggettivamente brutto vedere quella alta palma morta svettare in una delle piazze principali della città, a due passi dal Municipio e dal palazzo Campus-Colonna dove si trova l’ufficio del sindaco.

E finalmente ieri mattina è stato rimosso quel grande albero che per decenni ha caratterizzato piazza Eleonora.

«La palma, del genere Phoenix canariensis, come molti altri esemplari in tutta la Sardegna, era stata colpita dal punteruolo rosso – si legge in una nota del Comune – I numerosi trattamenti in endoterapia ed in esoterapia, preventivi e poi curativi dopo l’aggressione del punteruolo rosso effettuati a partire dal 2014, non sono stati sufficienti a salvarla».

Ma da Palazzo degli Scolopi si viene a sapere, per la prima volta, che l’intervento non è solo dovuto al rispetto del decoro della piazza ma anche a problemi di sicurezza, visto che «Il fusto si era ormai indebolito e per garantire l’incolumità dei passanti la rimozione non era più rinviabile».

Le operazioni di rimozione sono state effettuate dal personale della Oristano servizi su indicazione dell’assessorato all’Ambiente. A giorni verrà sistemata una nuova palma. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA