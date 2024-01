Dopo dieci anni di occupazione abusiva riaperto il giardino dell’Istituto dei ciechi 

È stata riaperta l’area esterna dell’Istituto dei ciechi, in via Nicolodi. Ieri sera nell’aula Lai della facoltà di Giurisprudenza c’è stata la cerimonia inaugurale alla presenza del commissario straordinario Maurizio Porcelli e di Simone Anelli, comandante della Compagnia carabinieri di Cagliari.

«Le aree esterne dell’Istituto, circa 9mila metri quadrati, sono state occupate per dieci anni da dieci senzatetto che hanno accumulato una tonnellata di rifiuti», spiega Porcelli. «Dopo aver scritto tante lettere a tutte le istituzioni siamo riusciti a sgomberare l’area grazie ad un blitz dei carabinieri e da oggi la restituiamo agli utenti». Come segno di buon auspicio e di buon inizio per la rinascita della struttura è stato organizzato un falò alla presenza del vicario provinciale Padre Carollo, che ha benedetto l’area.

Porcelli ha poi sottolineato gli sforzi economici che sono stati necessari per sgombrare e bonificare gli spazi: «Abbiamo dovuto affrontare una spesa notevole per ripulire l’Istituto ma siamo riusciti ad avere un riconoscimento dalla banca e tramite questo riusciremo a pagare l’impresa che si è occupata della grande opera di pulizia e smaltimento dell’immondizia e predisporre un nuovo impianto di condizionamento nelle aree interne». Inoltre è stato annunciato che verrà rimesso a nuovo l’impianto di calcio presente all’interno della struttura, inaugurato nel 1973 da Gigi Riva: «Abbiamo già preso contatti con il comitato paralimpico per reperire fondi per la rimessa a nuovo del campo, che sarà utilizzato dai non vedenti ma sarà fruibile anche da parte di tutta la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA