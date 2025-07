Dopo David tocca a Sancho 

Tornate in Italia dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, Juventus e Inter si tuffano sul mercato. I bianconeri hanno definito l’arrivo di David, attaccante svincolatosi dal Lilla che firmerà un contratto quinquennale, e ora cercheranno di prendere Sancho dal Manchester United mentre per il centrocampo è possibile l’arrivo dallo Sporting Lisbona dell’ex Lecce Hjulmand, che prenderebbe in posto di Douglas Luiz destinato a tornare in Premier League. Veiga, non riscattato, potrebbe andare al Bayern Monaco, sempre che il Chelsea accetti di cederlo nuovamente in prestito.

In casa Inter si fa il punto sulla vicenda Calhanoglu, che si avvicina al Galatasaray avendo chiesto al presidente Marotta di essere ceduto. In stand by resta Frattesi, che però ora è più orientato a rimanere. È arrivato Bonny da Parma, dove c’è anche quel Leoni che però gli emiliani almeno per ora non vogliono cedere (in corsa c’è anche il Milan).

Nuova offerta dei rossoneri al Bruges per Jashari, ma 35 milioni non sono stati sufficienti per convincere i belgi. La dirigenza milanista non molla e intanto ha preso Ricci dal Torino. A Milanello è tornato Okafor, per il quale c’è una richiesta del Besiktas.

Si è sparsa una voce di un possibile scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma ma non ci sono conferme. E a proposito dei giallorossi, il nuovo allenatore Gasperini insiste con la dirigenza per avere Wesley del Flamengo e O’Riley del Brighton, ma prima il ds Massara dovrà piazzare un paio di colpi in uscita e risolvere la grana Paredes: il Boca Juniors non ha pagato la clausola di 3,5 milioni e quindi l’argentino per ora non lascia Trigoria. Lucumi, obiettivo per la difesa, costa troppo: il Bologna vuole 28 milioni.

Il Bologna punta sull’usato sicuro e sta stringendo i tempi per riportare in Italia Immobile, dal Besiktas, e Bernardeschi, in uscita dal Toronto. A Napoli qualcuno ritiene che il club campione d’Italia possa provare a convincere Osimhen a rimanere, intanto Lang è praticamente preso e ora si tenterà per Beukema del Bologna.

Il Como sta lavorando su Thiaw per convincerlo ad accettare il trasferimento, nel frattempo ha preso il nazionale spagnolo under 21 Jesus Rodriguez e, per 14 milioni, il talento classe 2005 Addai dell’Az Alkmaar. Ora il sogno è Woltemade, bomber dello Stoccarda e della Germania U21, ma c’è la concorrenza del Bayern.

Il neopromosso Pisa punta invece su Zerbin, in uscita dal Napoli, e Cacace, per il quale è stata fatta un’offerta all’Empoli. Piace anche Katseris, ex Catanzaro ora in Francia al Lorient. Il Genoa vuole Colpani.

