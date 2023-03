Dopo crisi e rincari ecco i tagli europei 

«I contributi europei – sottolinea Antonello Serra, allevatore di Dolianova – saranno dimezzati. La compensazione della Regione non basterà. Io ho le pecore in una zona di montagna, un territorio svantaggiato di cui la nuova Pac non tiene conto. Chi mi paga gli animali uccisi dalla ferula?» Peggio ancora per l’agricoltura: «Ho un uliveto di 12 ettari – racconta Gianni Casula, agricoltore di Serdiana – per il quale ricevo un contributo di 1.500 euro. In Emilia Romagna un terreno delle stesse dimensioni ne incassa 15mila. È un sistema sproporzionato. Tanto più che nel Parteolla non esiste un sistema di irrigazione né il collegamento alla rete elettrica».

La nuova Pac 2023-2027 punta molto sulla sostenibilità ambientale, nel mirino dell’Ue ci sono gli allevamenti intensivi per la cui riconversione si prevedono grossi incentivi. Misura che privilegia le grandi aziende della penisola ed esclude il comparto ovicaprino, asse portante della zootecnia sarda con oltre 3 milioni di capi. Un allevatore con un gregge di 300 capi potrebbe incassare circa 12mila euro all’anno. Soldi che invece non arriveranno, a tutto vantaggio degli allevamenti del centro e nord Italia.

All’appello mancano circa 115 milioni di euro compensati dalla Regione nell’ultima manovra finanziaria: «Il nostro giudizio sulla nuova Pac – dice il presidente di Cia Francesco Erbì – è negativo. La Sardegna ne esce fortemente penalizzata soprattutto nel settore ovicaprino. È vero che la Regione ha stanziato fondi propri per il comparto. Ora però bisogna coinvolgere il mondo delle campagne per riuscire a spendere le risorse».

Rincari delle materie prime, crisi dei mercati, siccità, malattie degli animali. Ai tanti problemi che affliggono il comparto agropastorale della Sardegna sì è aggiunta la nuova politica agricola comunitaria che costringerà agricoltori e pastori a un netto cambio di rotta per rimediare alla netta riduzione dei contributi europei, parte rilevante del reddito di molte aziende. Degli effetti della nuova Pac per l’Isola si è discusso ieri a Dolianova in un incontro organizzato dalla Cia.

Intensivi nel mirino

Investimenti e innovazioni

Ma non c’è solo il taglio dei contributi a preoccupare gli agricoltori: «Nella nuova Pac – dice ancora Erbì – mancano gli investimenti per le imprese e si trascurano i processi di innovazione». Servirà dunque molta attenzione per compensare le perdite

L’incontro di ieri, dicono gli assessori comunali di Donori e Dolianova Salvatore Melis e Chicco Fenu, «è servito a fare chiarezza: le organizzazioni di categoria sono al lavoro per trovare soluzioni che consentano di individuare altre forme di incentivo. La nuova Pac non deve trasformarsi in una beffa per contadini e pastori sardi».

