Dopo-Covid, si riparte a singhiozzo 

Nel post Covid, Comuni e servizi pubblici di interesse primario hanno ripreso come il periodo precedente alla pandemia? A sentire tanti cittadini non sempre capita. Il “niente sarà più come prima” si sposa con le difficoltà che anche nel Guilcier e Barigadu stanno riscontrando i cittadini, soprattutto gli anziani. Secondo alcune testimonianze in qualche Municipio si riceverebbe ancora per appuntamento senza alcuna motivazione. Il fatto poi di non avere più il fiato sul collo degli utenti, aggiungono altri, avrebbe fatto venir meno la celerità di alcuni uffici nel consegnare i certificati.

I disagi

«Bisogna prendere appuntamento in Comune ai servizi sociali, tributi e all'ufficio Adi in via Matteotti», afferma Antonello Cardia di Ghilarza. Anche all’Inps di Ghilarza si riceve per appuntamento, mentre in materia sanitaria i disagi sembrano più evidenti. «È assurdo – evidenziano tanti pazienti- che dobbiamo prendere un appuntamento per visitarci e anche per le ricette utilizzare la mail, considerato che al telefono non rispondono e oltretutto la posta elettronica viene visionata in ordine di arrivo».

Gli enti pubblici

Amministratori comunali e impiegati presentano però un quadro più rassicurante. «A Ghilarza gli orari di apertura al pubblico, sono stati ripristinati come prima del covid da più di un anno – sottolinea Zita Fadda responsabile dell’Urp. Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì al mattino, martedì e giovedì al pomeriggio. Il servizio al cittadino, ubicato all'ingresso – aggiunge – informa quando i funzionari sono assenti, onde evitare che si giri a vuoto». Anche il sindaco di Sedilo Salvatore Pes parla di un Comune sempre aperto. «Non abbiamo mai chiuso neppure durante il Covid». Confermano che nei rispettivi municipi tutto è ritornato alla normalità anche l’assessora Ferdinanda Putzolu di Sorradile e i sindaci Ilaria Sedda di Bidonì, Antonio Virdis di Aidomaggiore, Tina Fadda di Ardauli, Serafino Pischedda di Fordongianus, Basilio Patta di Samugheo, Francesco Mura di Nughedu Santa Vittoria , Danilo Cossu di Ula Tirso. Il primo cittadino di Busachi Gianni Orrù rimarca: «Ho dato disposizione affinché i cittadini possano essere ricevuti senza alcun vincolo durante tutto l’orario lavorativo». La sindaca di Abbasanta Patrizia Carta evidenzia: «Uffici sempre aperti, ma alcuni servizi sono stati proprio i cittadini ad aver chiesto di poter essere ricevuti previo appuntamento».