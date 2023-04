Dopo cinque mesi riapre via Porcell 

Sull’asfalto ci sono le strisce gialle nel punto in cui la carreggiata si restringe, in prossimità del muro che delimita il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università che rischiava di crollare, mentre all’ingresso, ai bordi sul marciapiede della Clinica Macciotta restano transenne e qualche vecchio cartello di divieto. Dopo cinque mesi, però, via Porcell riapre, anche se, per il momento, la viabilità non è quella normale. Perché via Anfiteatro, per esempio, si deve percorrere ancora a senso unico a salire, mentre il senso unico di via Fiume è di nuovo a salire. «Per ripristinare i “vecchi” sensi di marcia in tutte le strade attorno a via Porcell dobbiamo completare i lavori di riqualificazione in via Giussani», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Sarà una questione di sette-dieci giorni, dopo la festa di Sant’Efisio tutta la circolazione nella zona tornerà alla normalità».

Il test

Quando il Comune “libera” via Porcell sono da poco passate le 9: i primi automobilisti sono spaesati. «Si può passare?», domanda un uomo a bordo di una Clio. Si, finalmente si può. La strada che collega Stampace a Castello è finalmente riaperta, ma i benefici per il traffico ancora non si vedono. D’altronde è lunedì mattina, vigilia del 25 aprile, prefestivo quindi: con diversi uffici, banche e diverse scuole chiusi, si registra meno traffico. Quasi surreale per tutta la mattina l’atmosfera all’ingresso di via Porcell: con via Roma (quasi) interamente chiusa (il tratto interessato dal cantiere e quello accanto a Palazzo Bacaredda per la sistemazione delle tribune per Sant’Efisio), sono pochissime le auto che salgono da piazza Yenne per “scollinare” in viale Buoncammino. Nessuna, invece, che scende da viale Buoncammino. E questo perché l’amministrazione, con la chiusura di via Roma, ha deciso di non ingolfare il traffico verso il Largo, in entrata da Castello, mantenendo il senso unico a salire in via Anfiteatro e ripristinando quello vecchio (a salire) in via Fiume.

Lo snodo

«Appena termineremo i lavori in via Giussani», la parallela di viale Buoncammino, per intendersi, «dove sono stati rifatti i sottoservizi, l’asfalto, i marciapiedi e l’intero sistema di illuminazione», dice l’assessore Mereu, «riapriremo anche il tratto di via Buoncammino», quello che collega piazza d’Armi con via Giussani (da oltre un mese chiuso nel senso di marcia a salire da via is Mirrionis). Sarà quello il primo test decisivo per il traffico che oggi si concentra in viale San Vincenzo e viale Merello, con gli automobilisti che per evitare di transitare il via Roma lato porto cercano un percorso alternativo per raggiungere il centro.