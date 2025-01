Dopo cinque mesi di chiusura il 3 febbraio riapre l’ecocentro 

C’è una data per la riapertura dell’ecocentro di Ussana: da venerdì 3 febbraio i cittadini potranno utilizzare di nuovo i servizi dell’isola ecologica di viale delle Libertà, chiusa cinque mesi fa per lavori di miglioramento e ampliamento dell’area di raccolta degli ingombranti. «Abbiamo lavorato per rendere più accessibile il servizio. L’ecocentro aprirà per 25 ore alla settimana - dichiara il consigliere con delega all’Ambiente Giancarlo Zonnedda - i cittadini potranno accedervi cinque giorni su sette: il lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13, il mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18».

Tra gli interventi realizzati c’è la sistemazione della raccolta delle acque reflue. Oltre alle analisi sulle acque piovane, l’impianto è stato migliorato con l’aggiunta di una griglia collegata ai serbatoi, che è stata resa carrabile e riparata dai danni causati dal passaggio delle auto. Per ora si potranno conferire solo alcuni rifiuti come ingombranti, legno, plastica, oli vegetali, farmaci, indumenti, materassi, ferro e dispositivi elettrici ed elettronici. I lavori non sono terminati ma andranno avanti anche con l’ecocentro operativo. Il costo complessivo dei lavori è di circa 80 mila euro, in parte finanziati con fondi regionali. «Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’intera zona. Quando sarà acquisita la nuova area, si potranno portare anche altre tipologie di rifiuti come i materiali di scarto edilizio, gli pneumatici e anche le batterie d’auto», chiude Zonnedda.

