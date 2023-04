Dopo cinque mesi da lunedì riapre al traffico via Porcell  

Dal 29 novembre dell’anno scorso, giorno della chiusura al traffico di via Porcell, sono trascorsi quasi cinque mesi. Ma ora finalmente, dopo una serie di rinvii, c’è una data ufficiale per la riapertura: lunedì 24 aprile. Lo fa sapere il Comune con tanto di ordinanza firmata dal dirigente del servizio Mobilità. Una boccata d’ossigeno, sul fronte della viabilità messa a dura prova da una serie impressionante di chiusure al traffico per cantieri, lavori e per la realizzazione delle tribune in vista della festa di Sant’Efisio.

Carreggiata ridotta

Dunque da lunedì le transenne verranno eliminate da via Porcell. Non del tutto: perché, come spiegato nell’ordinanza, la strada riaperta con senso di percorrenza da via Ospedale a via Fiume avrà una riduzione nel tratto interessato dai lavori (e limite di velocità di 30 chilometri orari) per mettere in sicurezza il muro a rischio crollo del dipartimento di Sanità pubblica-Scienze biomediche dell’Università. Scatterà anche l’inversione del senso di circolazione in via Fiume: si potrà percorrere nuovamente in direzione viale Buoncammino. Per ora, e almeno fino al primo maggio, resta invariato il senso unico a salire verso Buoncammino in via Anfiteatro: invertire ora porterebbe solo ulteriore caos nella zona di via Roma, visti i divieti per i cantieri aperti.

I cantieri

Dunque una prima nota positiva per gli automobilisti obbligati a convivere con una serie di strade chiuse: via Roma, viale Trieste, viale Buoncammino. Via Porcell era stata chiusa per il rischio crollo del muro a causa di un ficus. Dopo i rilievi dei tecnici, era stato escluso il pericolo di un cedimento. Lo stesso assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, aveva annunciato che «la settimana dopo Pasqua sarebbero state firmate le ordinanze, per poi tracciare la segnaletica e riaprire via Porcell, ripristinando la vecchia viabilità». Per risolvere il problema del muro pericolante erano state avanzate diverse ipotesi (come quella di costruire una struttura di contenimento di calcestruzzo attorno al muro). (m. v.)