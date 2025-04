Dopo cinque anni il Puc arriva in aula per il via libera 

Ci sono voluti cinque anni e finalmente il Puc lunedì 7 arriverà in Consiglio per l’approvazione definitiva. È un testo frutto del confronto tra Regione, parte politica e professionisti che ha avuto un iter lungo e articolato, iniziato a luglio 2020 con l’avvio della Valutazione ambientale strategica da parte del precedente assessore ai Lavori pubblici, Cinzia Marongiu. Tempi lunghi causa di polemiche e malumori tra le due fazioni in Consiglio e all'interno della comunità. Una volta che l’assemblea cittadina darà il via libera all’approvazione definitiva, il testo andrà pubblicato sul Buras e ci sarà spazio per eventuali opposizioni per due mesi. Trascorsi questo tempo, il Puc sarà operativo a tutti gli effetti. I cittadini hanno già avuto spazio per presentare le osservazioni, la maggior parte delle quali - sono poche quelle che la Regione ha rispedito al mittente - sono state accolte. Lunedì mattina, il team di progettazione sarà in aula consiliare per la presentazione del Piano, insieme all’assessore all’urbanistica Gianni Perotti. «La Regione ha due mesi di tempo per darci il parere di coerenza rispetto alle osservazioni e ai chiarimenti richiesti, dopodiché il Puc sarà operativo e, a questo punto, vengono meno molti alibi utilizzati in questi anni. La strada è tracciata, attendiamo e confidiamo in sviluppi positivi».

